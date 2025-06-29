«Клипперс», «Финикс» и «Шарлотт» проявляют интерес к Крису Полу

Крис Пол может вернуться в «Финикс» или «Клипперс».

«Клипперс», вдобавок к «Финиксу», являются еще одной бывшей командой Пола, которая рассматривает возможность воссоединения с 12-кратным участником Матча всех звезд НБА, которому в мае исполнилось 40 лет. Семья Пола оставалась в Лос-Анджелесе в этом сезоне, пока отец играл в Южном Техасе.

«Хорнетс» также планировали заполучить Пола, выросшего в Северной Каролине, но признали, что бывшая звезда университета Уэйк-Форест почти наверняка решит остаться на Западном побережье, если вернется на 21-й сезон НБА. Известно, что «Шарлотт» ищет опытных игроков, чтобы подменять звездного разыгрывающего Ламело Болла, и считается одним из возможных вариантов для Тая Джерома из «Кливленда», – пишет The Stein Line.