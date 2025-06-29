8

«Клипперс», «Финикс» и «Шарлотт» проявляют интерес к Крису Полу

Крис Пол может вернуться в «Финикс» или «Клипперс».

«Клипперс», вдобавок к «Финиксу», являются еще одной бывшей командой Пола, которая рассматривает возможность воссоединения с 12-кратным участником Матча всех звезд НБА, которому в мае исполнилось 40 лет. Семья Пола оставалась в Лос-Анджелесе в этом сезоне, пока отец играл в Южном Техасе.

«Хорнетс» также планировали заполучить Пола, выросшего в Северной Каролине, но признали, что бывшая звезда университета Уэйк-Форест почти наверняка решит остаться на Западном побережье, если вернется на 21-й сезон НБА. Известно, что «Шарлотт» ищет опытных игроков, чтобы подменять звездного разыгрывающего Ламело Болла, и считается одним из возможных вариантов для Тая Джерома из «Кливленда», – пишет The Stein Line.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?1127 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoКрис Пол
logoНБА
logoКлипперс
logoСан-Антонио
logoФиникс
возможные переходы
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Крис Пол «твердо намерен» играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе
17вчера, 07:26
Мэджик Джонсон – на 1-м месте в Топ-10 разыгрывающих по версии Рика Бучера, Стефен Карри – на 2-м
1019 июня, 20:39
Стивен Эй Смит поставил Стефена Карри на 2-ю строчку своего топ-5 разыгрывающих в истории
4313 июня, 08:52
Крис Пол: «Я хочу играть, потому что обожаю баскетбол. Но в то же время я хочу быть отцом»
106 июня, 11:21
Главные новости
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Бельгия вырвала победу у Испании, совершив камбэк 14:0 в последние 3 минуты
1334 минуты назад
Эрик Гордон станет свободным агентом
1сегодня, 20:42
Бельгия стала победителем женского чемпионата Европы, отыграв у Испании отставание в 12 очков в последние три минуты
сегодня, 20:05
«Юта» обменяет Коллина Секстона и пик 2-го раунда драфта-2030 в «Шарлотт» на Юсуфа Нуркича
42сегодня, 19:25
Женская НБА. «Нью-Йорк» встречается с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
5сегодня, 19:10Live
Андрей Кириленко: «Будем рады, если госпожа Ковентри обратит внимание на действительно важные проблемы в олимпийском движении»
2сегодня, 19:06
Эндрю Гаудлок о Желько Обрадовиче: «Баскетбольный гений. Самый сумасшедший тренер, с которым я работал»
1сегодня, 19:02
Марк Кьюбан: «НБА должна добавить к драфту еще два раунда»
3сегодня, 18:36
Данкан Робинсон отказался от опции в контракте и станет свободным агентом
12сегодня, 18:05
Джулиус Рэндл и «Миннесота» подпишут новый 3-летний контракт на 100 млн долларов
23сегодня, 17:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
2сегодня, 20:30
Карис Леверт может заменить Малика Бизли в «Детройте»
сегодня, 18:45
Владислав Емченко покинул «Локомотив-Кубань»
1сегодня, 17:55
«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
2сегодня, 16:57
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия победила Германию и завоевала бронзу
сегодня, 15:16
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:01
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
сегодня, 13:52
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
сегодня, 13:27
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live