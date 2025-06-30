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Джеймс Харден подпишет с «Клипперс» новый 2-летний контракт на 81,5 миллиона долларов

Звездный защитник останется в «Лос-Анджелесе».

По сообщению Шэмса Чарании, Джеймс Харден (35 лет, 196 см) откажется от опции в действуем контракте на 36,3 миллиона долларов и подпишет новое 2-летнее соглашение с «Клипперс» на 81,5 миллиона долларов.

Второй год в новом контракте частично гарантирован, а также на него действует опция игрока.

В прошедшем сезоне баскетболист набирал в среднем 22,8 очка, 5,8 подбора, 8,7 передач и 1,5 перехвата за игру, а также лидировал в лиге по количеству степбэк-трехочковых (129, по данным GeniusIQ).

Харден принял участие в 79 матчах – это его лучший показатель с сезона-2016/17 – и вошел в пятерку игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в лиге. Он стал единственным баскетболистом в прошедшем сезоне, набравшим 1500 очков, отдавшим 500 передач, совершившим 100 перехватов и 50 блок-шотов.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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