Николя Батюм подпишет контракт с «Клипперс» на 2 года и 11,5 миллиона с опцией клуба
Николя Батюм останется в «Клипперс».
36-летний французский форвард продолжит выступление в НБА. Батюм набирал 4 очка, 2,8 подбора и 1,1 передачи за 17,5 минуты в среднем в 78 матчах прошедшего регулярного чемпионата.
Форвард подпишет новый контракт с «Клипперс» на 2 года и 11,5 миллиона. На второй сезон распространяется опция клуба.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?4997 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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