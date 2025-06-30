Николя Батюм подпишет контракт с «Клипперс» на 2 года и 11,5 миллиона с опцией клуба

Николя Батюм останется в «Клипперс».

36-летний французский форвард продолжит выступление в НБА. Батюм набирал 4 очка, 2,8 подбора и 1,1 передачи за 17,5 минуты в среднем в 78 матчах прошедшего регулярного чемпионата.

Форвард подпишет новый контракт с «Клипперс» на 2 года и 11,5 миллиона. На второй сезон распространяется опция клуба.