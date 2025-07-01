Никил Александер-Уокер станет игроком «Атланты» (62 млн на 4 года)

Защитник продолжит карьеру в «Хоукс».

Никил Александер-Уокер (26 лет, 196 см) договорился о подписании четырехлетнего соглашения на 62 млн долларов. Договор включает опцию игрока на последний год и бонус на случай трейда.

Последние годы канадский защитник провел в «Миннесоте», где в сезоне-24/25 в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи при 38% из-за дуги.

Переход будет оформлен по системе сайн-энд-трейд: «Атланта» отдаст пик второго раунда в «Кливленд» и денежную компенсацию «Миннесоте».