Клинт Капела возвращается в «Хьюстон» (21,5 млн на три года)
Центровой усилит «Рокетс».
Капела (31 год, 208 см) договорился об условиях трехлетнего соглашения – все три сезона гарантированы, а он получит 21,5 млн долларов.
Капела станет третьим центровым в «Хьюстоне», где уже есть Стивен Адамс и Алперен Шенгюн.
Сезон-24/25 Капела отыграл в «Атланте», где в среднем набирал 8,9 очка, 8,5 подбора, 1,1 передачи и 1 блок.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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