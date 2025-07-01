Клинт Капела возвращается в «Хьюстон» (21,5 млн на три года)

Центровой усилит «Рокетс».

Капела (31 год, 208 см) договорился об условиях трехлетнего соглашения – все три сезона гарантированы, а он получит 21,5 млн долларов.

Капела станет третьим центровым в «Хьюстоне », где уже есть Стивен Адамс и Алперен Шенгюн.

Сезон-24/25 Капела отыграл в «Атланте», где в среднем набирал 8,9 очка, 8,5 подбора, 1,1 передачи и 1 блок.