Пол Рид останется в «Детройте» (11 млн на 2 года)

Центровой договорился о новом соглашении с командой.

Контракт Пола Рида будет рассчитан на 2 года, за которые он заработает 11 млн долларов.

Рид перешел в «Детройт » прошлым летом. В 45 матчах он в среднем набирал 4,1 очка, 2,7 подбора и 1 передачу.