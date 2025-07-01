Пол Рид останется в «Детройте» (11 млн на 2 года)
Центровой договорился о новом соглашении с командой.
Контракт Пола Рида будет рассчитан на 2 года, за которые он заработает 11 млн долларов.
Рид перешел в «Детройт» прошлым летом. В 45 матчах он в среднем набирал 4,1 очка, 2,7 подбора и 1 передачу.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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