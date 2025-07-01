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«Милуоки» сохранил Гэри Трента-младшего (2 года и 7,5 млн)

Защитник продолжит выступления за «Бакс».

Гэри Трент-младший (26 лет, 196 см) согласился на новый 2-летний контракт с «Милуоки» на 7,5 миллиона долларов.

На второй год соглашения действует опция игрока. Как отмечает Шэмс Чарания, это позволит защитнику снова выйти на рынок свободных агентов следующим летом, когда у гораздо большего количества команд будет свободное место в зарплатных ведомостях.

В прошедшем сезоне Трент-младший принял участие в 74 матчах «Бакс» (9 – в старте), показывая следующую статистику в среднем: 11,1 очка при 43,1% реализации с игры и 41,6% трехочковых, 2,3 подбора и 1,2 передачи за 25,6 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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