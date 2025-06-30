Бобби Портис и «Милуоки» договорились о новом 3-летнем контракте на 44 миллиона долларов
Форвард продолжит выступать за «Бакс».
По информации Шэмса Чарании, Бобби Портис (30 лет, 208 см) намерен подписать 3-летний контракт на 44 миллиона долларов с «Милуоки». В соглашении будет прописана опция игрока на сезон-2027/28.
Портис откажется от опции на 13,4 миллиона долларов по действующему контракту, чтобы заключить новую сделку.
В прошлом сезоне Портис принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 13,9 очка и 8,4 подбора за 25,4 минуты на паркете. Баскетболист пропустил 25 матчей из-за дисквалификации за нарушение антидопинговой политики НБА.
За последние три сезона Портис набрал 2181 очко, выходя со скамейки – это третий результат в лиге (больше только у Малика Монка и Наза Рида).
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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