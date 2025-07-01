Торин Принс остается в «Милуоки»

«Бакс» вернули форварда.

Свободный агент Торин Принс (31 год, 198 см) и «Милуоки » подпишут новое 2-летнее соглашение на 7,1 миллиона долларов. На второй год контракта действует опция игрока.

Принс принял участие в 80 матчах «оленей» в прошлом сезоне (73 – в старте), набирая в среднем 8,2 очка (45,7% с игры, 43,9% из-за дуги), 3,6 подбора и 1,9 передачи за 27,1 минуты на площадке.