Торин Принс остается в «Милуоки»
«Бакс» вернули форварда.
Свободный агент Торин Принс (31 год, 198 см) и «Милуоки» подпишут новое 2-летнее соглашение на 7,1 миллиона долларов. На второй год контракта действует опция игрока.
Принс принял участие в 80 матчах «оленей» в прошлом сезоне (73 – в старте), набирая в среднем 8,2 очка (45,7% с игры, 43,9% из-за дуги), 3,6 подбора и 1,9 передачи за 27,1 минуты на площадке.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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