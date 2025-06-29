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«Юта» обменяет Коллина Секстона и пик 2-го раунда драфта-2030 в «Шарлотт» на Юсуфа Нуркича

Коллин Секстон перейдет в «Шарлотт», Юсуф Нуркич – в «Юту».

«Юта» и «Шарлотт» договорились об обмене, в результате которого «Хорнетс» получат разыгрывающего Коллина Секстона (26 лет, 191 см).

Боснийский центровой Юсуф Нуркич (30 лет, 213 см) отправится в «Джаз».

Секстон в прошедшем сезоне набирал за «Юту» 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч. Нуркич присоединился к «Шарлотт» в середине сезона и провел за команду 26 встреч, набирая в среднем 9,2 очка, 6,5 подбора и 2,6 передачи.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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