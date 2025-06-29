«Юта» обменяет Коллина Секстона и пик 2-го раунда драфта-2030 в «Шарлотт» на Юсуфа Нуркича
Коллин Секстон перейдет в «Шарлотт», Юсуф Нуркич – в «Юту».
«Юта» и «Шарлотт» договорились об обмене, в результате которого «Хорнетс» получат разыгрывающего Коллина Секстона (26 лет, 191 см).
Боснийский центровой Юсуф Нуркич (30 лет, 213 см) отправится в «Джаз».
Секстон в прошедшем сезоне набирал за «Юту» 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч. Нуркич присоединился к «Шарлотт» в середине сезона и провел за команду 26 встреч, набирая в среднем 9,2 очка, 6,5 подбора и 2,6 передачи.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?1049 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости