«Юта» обменяет Коллина Секстона и пик 2-го раунда драфта-2030 в «Шарлотт» на Юсуфа Нуркича

Коллин Секстон перейдет в «Шарлотт», Юсуф Нуркич – в «Юту».

«Юта» и «Шарлотт» договорились об обмене, в результате которого «Хорнетс» получат разыгрывающего Коллина Секстона (26 лет, 191 см).

Боснийский центровой Юсуф Нуркич (30 лет, 213 см) отправится в «Джаз».

Секстон в прошедшем сезоне набирал за «Юту» 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч. Нуркич присоединился к «Шарлотт» в середине сезона и провел за команду 26 встреч, набирая в среднем 9,2 очка, 6,5 подбора и 2,6 передачи.