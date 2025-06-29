«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
«Санз» использовали опцию, чтобы обменять Василие Мицича.
«Финикс» использовал опцию продления контракта сербского разыгрывающего на сезон-2025/26 стоимостью 8,1 млн долларов. Это было необходимо для завершения обмена Марка Уильямса.
«Санз» приобретут Уильямса у «Хорнетс» в обмен на Мицича, 29-й пик драфта-2025 (выбран Лиам Макнили) и пик первого раунда на драфте-2029 (худший пик между «Кливлендом», «Ютой» и «Миннесотой»).
Также «Санз» выставили двустороннее квалификационное предложение Коллину Гиллеспи. 1 июля Гиллеспи станет ограниченно свободным агентом.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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