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«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов

«Санз» использовали опцию, чтобы обменять Василие Мицича.

«Финикс» использовал опцию продления контракта сербского разыгрывающего на сезон-2025/26 стоимостью 8,1 млн долларов. Это было необходимо для завершения обмена Марка Уильямса.

«Санз» приобретут Уильямса у «Хорнетс» в обмен на Мицича, 29-й пик драфта-2025 (выбран Лиам Макнили) и пик первого раунда на драфте-2029 (худший пик между «Кливлендом», «Ютой» и «Миннесотой»).

Также «Санз» выставили двустороннее квалификационное предложение Коллину Гиллеспи. 1 июля Гиллеспи станет ограниченно свободным агентом. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Кита Смита в соцсети X
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