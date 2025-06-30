Форвард Коди Мартин выйдет на рынок свободных агентов
Контракт Коди Мартина завершится досрочно.
Последний год в соглашении 29-летнего форварда был негарантированным.
Мартин отыграл 14 матчей за «Санз» после перехода из «Шарлотт». На его счету 3,7 очка, 3,4 подбора и 1,1 передачи за 14,7 минуты в среднем.
Форвард мог заработать 8,6 миллиона долларов в следующем сезоне.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Гамбадоро
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