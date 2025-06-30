Форвард Коди Мартин выйдет на рынок свободных агентов

Контракт Коди Мартина завершится досрочно.

Последний год в соглашении 29-летнего форварда был негарантированным.

Мартин отыграл 14 матчей за «Санз» после перехода из «Шарлотт». На его счету 3,7 очка, 3,4 подбора и 1,1 передачи за 14,7 минуты в среднем.

Форвард мог заработать 8,6 миллиона долларов в следующем сезоне.