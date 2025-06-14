«Монако» отстранил Майка Джеймса от участия в финальной серии чемпионата Франции

Майк Джеймс дисквалифицирован из-за драки в ночном клубе.

«Майк Джеймс по-прежнему отстранен на всю финальную серию», – заявил главный тренер «Монако » Вассилис Спанулис перед первым матчем серии против «Парижа ».

Джеймс был отстранен 2 июня из-за «нарушения внутренних правил клуба». Ранее на этой неделе появились слухи о возможном возвращении игрока в состав.

Джеймс, контракт которого с «Монако» рассчитан до 2027 года, полностью отстранен от деятельности команды с момента начала дисциплинарного взыскания. Согласно источникам клуба, причиной стала драка в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения.