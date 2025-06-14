«Монако» отстранил Майка Джеймса от участия в финальной серии чемпионата Франции
Майк Джеймс дисквалифицирован из-за драки в ночном клубе.
«Майк Джеймс по-прежнему отстранен на всю финальную серию», – заявил главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис перед первым матчем серии против «Парижа».
Джеймс был отстранен 2 июня из-за «нарушения внутренних правил клуба». Ранее на этой неделе появились слухи о возможном возвращении игрока в состав.
Джеймс, контракт которого с «Монако» рассчитан до 2027 года, полностью отстранен от деятельности команды с момента начала дисциплинарного взыскания. Согласно источникам клуба, причиной стала драка в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Nice Matin
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