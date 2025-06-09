Майк Джеймс хочет покинуть «Монако»

Звездный разыгрывающий ищет варианты разорвать соглашение с клубом.

Контракт Джеймс рассчитан до 2027 года.

В настоящее время Джеймс отстранен клубом на неопределенный срок перед полуфиналом французского чемпионата с «Виллербаном». Как пишет BasketNews, игрок не согласен с наложенными на него санкциями и обратился в профсоюз игроков Евролиги.

«Монако» отстранил Джеймса после инцидента в ресторане, в результате которого потребовалось привлечение правоохранительных органов. Источники, близкие к игроку, заявляют, что он посчитал действия команды несправедливыми, так как не были представлены доказательства его вины. У него якобы есть материалы, подтверждающие его версию событий.

В сезоне-2024/25 Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 3 подбора, 5,8 передачи и 1,1 перехвата за 29 минут. Он помог «Монако» дойти до финала Евролиги, в полуфинале с «Олимпиакосом» набрав 17 очков, 7 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

Джеймс получил MVP Евролиги в прошлом году. После того как он пришел в клуб в 2021 году, «Монако» дважды играл в «Финале четырех» Евролиги.