4

Майк Джеймс хочет покинуть «Монако»

Звездный разыгрывающий ищет варианты разорвать соглашение с клубом.

Контракт Джеймс рассчитан до 2027 года.

В настоящее время Джеймс отстранен клубом на неопределенный срок перед полуфиналом французского чемпионата с «Виллербаном». Как пишет BasketNews, игрок не согласен с наложенными на него санкциями и обратился в профсоюз игроков Евролиги.

«Монако» отстранил Джеймса после инцидента в ресторане, в результате которого потребовалось привлечение правоохранительных органов. Источники, близкие к игроку, заявляют, что он посчитал действия команды несправедливыми, так как не были представлены доказательства его вины. У него якобы есть материалы, подтверждающие его версию событий.

В сезоне-2024/25 Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 3 подбора, 5,8 передачи и 1,1 перехвата за 29 минут. Он помог «Монако» дойти до финала Евролиги, в полуфинале с «Олимпиакосом» набрав 17 очков, 7 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

Джеймс получил MVP Евролиги в прошлом году. После того как он пришел в клуб в 2021 году, «Монако» дважды играл в «Финале четырех» Евролиги.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
logoчемпионат Франции
logoМонако
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМайк Джеймс 1990
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Джеймс отстранен за нарушение внутреннего распорядка «Монако»
32 июня, 17:22
Главные новости
Том Хэнкс и Бенисио Дель Торо играют в баскетбол в тизере «Финикийской схемы»
1 минуту назадВидео
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
15 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
30 минут назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
25 минут назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57