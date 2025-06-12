«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
Кеварриус Хэйс будет выбирать место продолжения карьеры.
28-летний американский центровой (206 см) провел 4-й сезон в Евролиге. Хэйс дебютировал в турнире с «Виллербаном» в 2020 году, два сезона выступал за «Жальгирис», а последний провел в «Париже».
В прошедшем розыгрыше Хэйс набирал 6,5 очка, 4,6 подбора и 1 перехват за 20,2 минуты в среднем, реализуя 61,9% бросков с игры.
Хэйсом уже некоторое время интересовался «Монако», теперь к числу претендентов добавился «Олимпиакос». Центровой примет решение в ближайшее время.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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