«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса

Кеварриус Хэйс будет выбирать место продолжения карьеры.

28-летний американский центровой (206 см) провел 4-й сезон в Евролиге. Хэйс дебютировал в турнире с «Виллербаном» в 2020 году, два сезона выступал за «Жальгирис», а последний провел в «Париже».

В прошедшем розыгрыше Хэйс набирал 6,5 очка, 4,6 подбора и 1 перехват за 20,2 минуты в среднем, реализуя 61,9% бросков с игры.

Хэйсом уже некоторое время интересовался «Монако», теперь к числу претендентов добавился «Олимпиакос». Центровой примет решение в ближайшее время.