0

«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса

Кеварриус Хэйс будет выбирать место продолжения карьеры.

28-летний американский центровой (206 см) провел 4-й сезон в Евролиге. Хэйс дебютировал в турнире с «Виллербаном» в 2020 году, два сезона выступал за «Жальгирис», а последний провел в «Париже».

В прошедшем розыгрыше Хэйс набирал 6,5 очка, 4,6 подбора и 1 перехват за 20,2 минуты в среднем, реализуя 61,9% бросков с игры.

Хэйсом уже некоторое время интересовался «Монако», теперь к числу претендентов добавился «Олимпиакос». Центровой примет решение в ближайшее время.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1711 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoОлимпиакос
возможные переходы
logoчемпионат Франции
logoПариж
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМонако
logoчемпионат Греции
Кеварриус Хэйс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» разгромила «Тенерифе» во 2-м матче
сегодня, 21:01
Чемпионат Италии. Финал. 29 очков Шенгелии помогли «Виртусу» победить «Брешию» в 1-м матче
сегодня, 20:50
«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
9сегодня, 20:44
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» и завоевал рекордный восьмой титул чемпиона
сегодня, 20:15
Дориан Финни-Смит перенес операцию на лодыжке и будет готов к тренировочному лагерю
сегодня, 20:03
Джейлен Уильямс о 17 потерях «Оклахомы»: «Отстой. Они приводили к тачдаунам»
4сегодня, 19:53
Адам Сильвер: «Отказались от наклеек десять лет назад из-за жалоб на скользкий паркет»
4сегодня, 19:43
Марк Стейн: «Не слышал ни одного сценария, в котором Кайри Ирвинг оказывается в другой команде»
1сегодня, 19:17
Стивен Эй Смит: «На случай если Тайриз Халибертон говорил обо мне – я никуда не уйду»
4сегодня, 19:06
Тайриз Халибертон: «Говорящие головы на главных каналах меня не волнуют. Что они знают о баскетболе?»
8сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
сегодня, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
сегодня, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
сегодня, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
сегодня, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
сегодня, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1сегодня, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
сегодня, 10:59
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
7сегодня, 09:45