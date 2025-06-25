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Пол Джордж: «Эйсу Бэйли не стоит удивляться падению на драфте. Он пока не заслужил права чего-то требовать»

Пол Джордж прокомментировал действия Эйса Бэйли.

18-летний защитник отказывается от просмотров в командах НБА и отменил запланированную тренировку с «Сиксерс». Уже закрепившийся на 3-м месте в прогнозах баскетболист скатился до 6-го в последних рейтингах ESPN.

«Эйсу Бэйли не стоит удивляться падению на драфте. Он отменил все тренировки. Очень показательным стало то, что мы должны были его просмотреть, а он отказался. Он еще не заслужил права на подобные требования. Сначала стоит хотя бы попасть в лигу.

Уверен, что источник проблем в его окружении. Не знаю, кто его представляет, но не думаю, что они идут в правильном направлении», – заключил Джордж в своем подкасте. Бэйли все еще может присоединиться к его команде по итогам драфта.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?9018 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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