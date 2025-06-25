Журналист Крис Мэнникс: «Я слышал, что «Филадельфия» может попытаться обменять Пола Джорджа»

«Сиксерс» могут обменять Пола Джорджа во время драфта.

«Я не знаю, что «Филадельфия » собирается сделать. Они просто сохранят этот драфт-пик и сделают выбор? Или они пытаются обменять его? Пол Джордж в игре? Я слышал в последние 24 часа, что они могут попытаться обменять Пола Джорджа », – сказал журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.