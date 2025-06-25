Журналист Крис Мэнникс: «Я слышал, что «Филадельфия» может попытаться обменять Пола Джорджа»
«Сиксерс» могут обменять Пола Джорджа во время драфта.
«Я не знаю, что «Филадельфия» собирается сделать. Они просто сохранят этот драфт-пик и сделают выбор? Или они пытаются обменять его? Пол Джордж в игре? Я слышал в последние 24 часа, что они могут попытаться обменять Пола Джорджа», – сказал журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Билла Симмонса
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