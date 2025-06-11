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Рик Карлайл: «Восхищаюсь способностью Майлза Тернера концентрироваться на том, что важно»

Рик Карлайл прокомментировал статус Майлза Тернера.

Центровой выходит на рынок свободных агентов и в очередной раз стал предметом многочисленных слухов о возможной смене клуба.

«Майлз – профессионал, при этом предельно верен команде. Восхищаюсь его способностью концентрироваться на том, что важно.

Он особенный игрок, который очень нам важен», – заключил главный тренер «Пэйсерс».

Тернер набирает 15,2 очка, 5,1 подбора и 2,2 блок-шота в среднем в этом плей-офф, реализуя 38,9% трехочковых.

Владельцы клуба готовы впервые за 20 лет выйти за налоговый порог, чтобы сохранить игрока.

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МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Индианы»
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