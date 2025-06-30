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Эйс Бэйли о приезде в «Юту»: «Мне повезло оказаться в такой ситуации. Немногим дается шанс быть на моем месте»

Форвард выразил радость от присоединения к команде.

– Рассматривал ли ты возможность не приезжать в «Юту»?

– Нет. Совсем нет. Мне повезло оказаться в такой ситуации. Немногим дается шанс быть на моем месте, сидеть в этих креслах. У меня отличные партнеры, пришедшие вместе со мной. Так что я просто счастлив быть здесь.

– Что ты можешь привнести в команду?

– Я заряжаю товарищей энергией. Могу делать все: подбирать, защищаться, забивать, отдавать передачи. Так что мой вклад будет разносторонним.

– Как ты думаешь, получится ли у тебя сразу оказывать влияние на игру?

– Совершенно точно. Я верю в свою работу. Провел бесчисленные часы в зале, оттачивая все. Так что я уверен.

«Юта» выбрала форварда под 5-м номером на прошедшем драфте.

Перед драфтом Бэйли отменил запланированную тренировку с «Филадельфией» и отказался от приглашений «Шарлотт» и «Юты». По информации Джонатана Гивони из ESPN, «Джаз» не входили в число предпочтительных вариантов для Бэйли.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Эйса Бэйли
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