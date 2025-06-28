Деррик Фэйворс: «Юта не для всех, но если ты дашь ей шанс, ты найдешь золото»

Деррик Фэйворс высказал свое мнение о Юте.

«Поскольку я из центра Атланты, я понимаю, что не хочется ехать в Юту, но это лучше, чем вы думаете. Юта не для всех, но если ты дашь ей шанс, ты найдешь золото», – написал бывший игрок «Джаз» в соцсети.

Защитник Эйс Бэйли, выбранный «Джаз» под 5-м номером драфта, не полетел в Юту вместе с другим новичком команды Уолтером Клэйтоном и отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней.

Сообщалось, что представители Бэйли оповещали минимум 1 клуб из Топ-5, что игрок не прибудет в расположение команды в случае его выбора.