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«Виртус» хочет заполучить Габриэле Прочиду

«Виртус» сделал предложение Габриэле Прочиде.

Контракт итальянского защитника с «Альбой» истекает. Кроме того, немецкая команда со следующего сезона будет играть в Лиге чемпионов, а не в Евролиге. Прочида хочет остаться в Евролиге, и «Виртус» – один из главных вариантов.

В прошедшем сезоне Евролиги Прочида набирал 9,7 очка, 2,2 подбора и 0,8 передачи в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
logoВиртус
возможные переходы
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Габриэле Прочида
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