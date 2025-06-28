«Виртус» хочет заполучить Габриэле Прочиду

«Виртус» сделал предложение Габриэле Прочиде.

Контракт итальянского защитника с «Альбой» истекает. Кроме того, немецкая команда со следующего сезона будет играть в Лиге чемпионов, а не в Евролиге. Прочида хочет остаться в Евролиге, и «Виртус» – один из главных вариантов.

В прошедшем сезоне Евролиги Прочида набирал 9,7 очка, 2,2 подбора и 0,8 передачи в среднем за матч.