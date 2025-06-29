Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА, «Детройт» приостановил переговоры о новом контракте

Малик Бизли подозревается в ставках на игры НБА.

Окружная прокуратура США проводит расследование в отношении защитника «Детройта » Малика Бисли, который подозревается в ставках, связанных с матчами НБА .

«Расследование – это не обвинение. Малику предоставлено такое же право презумпции невиновности, как и любому другому лицу в соответствии с конституцией США. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений», – заявил адвокат баскетболиста Стив Хейни.

Бизли является свободным агентом. «Пистонс» вели серьезные переговоры с защитником о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов, но переговоры были приостановлены.

«Мы сотрудничаем с федеральной прокуратурой в этом расследовании», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.