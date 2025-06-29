Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА, «Детройт» приостановил переговоры о новом контракте
Малик Бизли подозревается в ставках на игры НБА.
Окружная прокуратура США проводит расследование в отношении защитника «Детройта» Малика Бисли, который подозревается в ставках, связанных с матчами НБА.
«Расследование – это не обвинение. Малику предоставлено такое же право презумпции невиновности, как и любому другому лицу в соответствии с конституцией США. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений», – заявил адвокат баскетболиста Стив Хейни.
Бизли является свободным агентом. «Пистонс» вели серьезные переговоры с защитником о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов, но переговоры были приостановлены.
«Мы сотрудничаем с федеральной прокуратурой в этом расследовании», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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