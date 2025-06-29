  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА, «Детройт» приостановил переговоры о новом контракте
6

Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА, «Детройт» приостановил переговоры о новом контракте

Малик Бизли подозревается в ставках на игры НБА.

Окружная прокуратура США проводит расследование в отношении защитника «Детройта» Малика Бисли, который подозревается в ставках, связанных с матчами НБА.

«Расследование – это не обвинение. Малику предоставлено такое же право презумпции невиновности, как и любому другому лицу в соответствии с конституцией США. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений», – заявил адвокат баскетболиста Стив Хейни.

Бизли является свободным агентом. «Пистонс» вели серьезные переговоры с защитником о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов, но переговоры были приостановлены.

«Мы сотрудничаем с федеральной прокуратурой в этом расследовании», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?780 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoМалик Бизли
logoДетройт
logoНБА
возможные переходы
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларса Пиппен: «Встречалась с Маликом Бизли из-за «ковидного мозга»
1319 мая, 10:52
Траджан Лэнгдон о составе на следующий сезон: «Предпочитаю быть терпеливым и развивать молодых игроков»
18 мая, 08:53
«Хочу остаться здесь». Малик Бизли и «Детройт» заинтересованы в продолжении сотрудничества
37 мая, 10:35
Малик Бизли: «В раздевалке после игры было чертовски тихо, но Тобайас Харрис нашел слова, чтобы сплотить нас»
52 мая, 09:50
Главные новости
Келли Убре использовал опцию на следующий сезон
114 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
2сегодня, 12:41
Жена Леброна Джеймса хочет, чтобы он завершил карьеру в следующем году
449 минут назад
Команды пытаются воспользоваться тем, что «Лейкерс» остро нуждаются в центровом
12сегодня, 16:30
Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом
5сегодня, 16:15
Лука Дончич мотивирован тем, как «Даллас» отнесся к нему после обмена
10сегодня, 15:58
Боян Богданович объявил о завершении карьеры
3сегодня, 15:36
Леброн Джеймс воспользуется опцией на сезон-2025/26 и заработает 52,6 млн долларов
11сегодня, 15:26
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Нидерланды обыграли Монголию и стали чемпионами мира
3сегодня, 15:20
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Испания обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира
2сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
37 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия победила Германию и завоевала бронзу
сегодня, 15:16
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:01
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
сегодня, 13:52
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
сегодня, 13:27
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
1сегодня, 12:42
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
сегодня, 12:40
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
19сегодня, 12:05