Деннис Шредер: «Я хочу остаться в «Детройте», но «Детройт» меня не ждет»

Защитник ответил на просьбы фанатов в соцсети.

Во время трансляции в Instargram болельщики просили Денниса Шредера продолжить карьеру в «Пистонс».

«Я хочу остаться в «Детройте », но «Детройт» меня не ждет», – ответил игрок.

Шредер перешел в «Пистонс» из «Уорриорс» в результате многосторонней сделки с участием Джимми Батлера.

В 28 матчах «регулярки» за «Детройт» его статистика составила 10,8 очка, 2,6 подбора и 5,3 передачи.

В серии первого раунда плей-офф против «Никс», которую «Пистонс» проиграли (2-4), 31-летний защитник набирал 12,5 очка, 2,3 подбора, 3,7 передачи, и 1,2 перехвата при 49,1% реализации с игры, 47,6% из-за дуги и 81,3% с линии штрафных.