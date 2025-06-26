Кавай Ленард продолжал активные тренировки до окончания финала НБА, чтобы подготовить тело к длительному сезону

Кавай Ленард демонстрирует прогресс в состоянии здоровья.

Генменеджер «Клипперс » Лоуренс Фрэнк рассказал, что форвард очень воодушевлен возможностью работать над своей формой в нормальном режиме, а не заниматься реабилитацией.

Ленард отыграл всего 37 матчей в регулярном чемпионате, но подошел к плей-офф в хорошем состоянии и провел на площадке все 7 игр против «Денвера», набирая 25 очков, 7,6 подбора, 4,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем.

Баскетболист продолжал активные тренировки после вылета из плей-офф, имитируя нагрузку длительного сезона, до завершения финала НБА .