Кавай Ленард продолжал активные тренировки до окончания финала НБА, чтобы подготовить тело к длительному сезону
Кавай Ленард демонстрирует прогресс в состоянии здоровья.
Генменеджер «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал, что форвард очень воодушевлен возможностью работать над своей формой в нормальном режиме, а не заниматься реабилитацией.
Ленард отыграл всего 37 матчей в регулярном чемпионате, но подошел к плей-офф в хорошем состоянии и провел на площадке все 7 игр против «Денвера», набирая 25 очков, 7,6 подбора, 4,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем.
Баскетболист продолжал активные тренировки после вылета из плей-офф, имитируя нагрузку длительного сезона, до завершения финала НБА.
Оклахома
Денвер
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Кливленд
Орландо
Хьюстон
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SwiSwish Cultures
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