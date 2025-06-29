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Николя Батюм отклонил опцию в соглашении с «Клипперс» на следующий сезон, у сторон есть взаимный интерес к подписанию нового контракта

Французский форвард станет свободным агентом.

Николя Батюм (36 лет, 203 см) не воспользовался опцией на 4,9 миллиона долларов в действующем контракте с «Клипперс» и выйдет на рынок свободных агентов.

По данным источников, между ветераном и «Лос-Анджелесом» есть взаимный интерес к новому соглашению. Клуб может предложить Батюму стартовую зарплату в 5,6 миллиона долларов (120% от его зарплаты в сезоне-2024/25) или использовать часть своего исключения среднего уровня (14,1 миллиона долларов), отмечает эксперт ESPN Бобби Маркс.

Предстоящий сезон станет для Батюма 18-м в НБА, и он уже заявлял, что это, «скорее всего», будет его последний год в лиге.

В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 78 матчах «регулярки» (8 – в старте), набирая в среднем 4 очка, 2,8 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,5 блок-шота за 17,5 минут на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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