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Рич Пол сказал Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач отошел «Санз» под 10-м номером

Рич Пол пообещал Мэтью Ишбии, что договорится по поводу Хамана Малуача.

Homecoming Network опубликовал видео, на котором агент, основатель и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол говорит владельцу «Финикса» Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач попал в «Санз» под 10-м номером драфта.

«Он мне очень нравится. Это был бы мой первый выбор», – сказал Ишбия.

«Хорошо, по рукам. Это все, что мне было нужно. Я сделаю все возможное, потому что вы наш первый вариант», – произнес Пол.

«Финикс» выбрал центрового из Южного Судана под 10-м номером драфта.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Homecoming Network в соцсети X
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