Рич Пол сказал Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач отошел «Санз» под 10-м номером
Рич Пол пообещал Мэтью Ишбии, что договорится по поводу Хамана Малуача.
Homecoming Network опубликовал видео, на котором агент, основатель и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол говорит владельцу «Финикса» Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач попал в «Санз» под 10-м номером драфта.
«Он мне очень нравится. Это был бы мой первый выбор», – сказал Ишбия.
«Хорошо, по рукам. Это все, что мне было нужно. Я сделаю все возможное, потому что вы наш первый вариант», – произнес Пол.
«Финикс» выбрал центрового из Южного Судана под 10-м номером драфта.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Homecoming Network в соцсети X
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