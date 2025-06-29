Рич Пол сказал Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач отошел «Санз» под 10-м номером

Рич Пол пообещал Мэтью Ишбии, что договорится по поводу Хамана Малуача.

Homecoming Network опубликовал видео, на котором агент, основатель и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол говорит владельцу «Финикса » Мэтью Ишбии, что «сделает пару звонков», чтобы Хаман Малуач попал в «Санз» под 10-м номером драфта.

«Он мне очень нравится. Это был бы мой первый выбор», – сказал Ишбия.

«Хорошо, по рукам. Это все, что мне было нужно. Я сделаю все возможное, потому что вы наш первый вариант», – произнес Пол.

«Финикс» выбрал центрового из Южного Судана под 10-м номером драфта.