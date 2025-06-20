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Андрей Сопин останется в «Самаре»

Андрей Сопин не стал искать новый клуб.

У 27-летнего защитника «Самары» была возможность выйти из текущего контракта, но он решил продолжить сотрудничество с клубом после уведомления о сохранении места в Единой лиге ВТБ.

Сопин провел успешный сезон, набирая 7,3 очка, 2,9 подбора, 3,7 передачи и 1 перехват за 25,4 минуты в среднем.

Защитник перешел в «Самару» прошлым летом из «Руны», которая также столкнулась с финансовыми проблемами, но не смогла их решить.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Сопин
logoСамара
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