Андрей Сопин останется в «Самаре»
Андрей Сопин не стал искать новый клуб.
У 27-летнего защитника «Самары» была возможность выйти из текущего контракта, но он решил продолжить сотрудничество с клубом после уведомления о сохранении места в Единой лиге ВТБ.
Сопин провел успешный сезон, набирая 7,3 очка, 2,9 подбора, 3,7 передачи и 1 перехват за 25,4 минуты в среднем.
Защитник перешел в «Самару» прошлым летом из «Руны», которая также столкнулась с финансовыми проблемами, но не смогла их решить.
Так кто все же будет чемпионом НБА?141 голос
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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