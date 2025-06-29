«Шарлотт» ищет опытного разыгрывающего на подмену Ламело Боллу
«Хорнетс» хотят укрепить позицию 1-го номера ветераном.
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Шарлотт» изучают возможность подписания опытного разыгрывающего на подмену Ламело Боллу.
Фишер также отметил, что «Сакраменто», «Даллас» и «Клипперс» входят в число команд, которые активно ведут переговоры по усилению позиции «единицы» в межсезонье.
Прошлый сезон «Хорнетс» завершили с результатом 19-63, вторым худшим показателем в Восточной конференции. Болл сыграл всего 47 матчей, в которых в среднем набирал 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи за 32 минуты на паркете.
За 3 последних сезона защитник принял участие в 36, 22 и 47 играх соответственно.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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