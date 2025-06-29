Зак Лоу: «Клипперс» заинтересованы в Тае Джероме»

Инсайдер Ringer рассказал об интересе к разыгрывающему «Кливленда».

Тай Джером является неограниченно свободным агентом. В этом сезоне 27-летний защитник набирал в среднем 12,5 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи при 44% из-за дуги.

«Клипперс», просто следите за «Клипперс». Вот и все, что я скажу.

У них будет полное исключение среднего уровня (MLE), несколько активов в виде контрактов игроков, а также несколько драфт-пиков в запасе. Мне кажется, им мог бы подойти такой игрок, как Тай Джером. Он выглядит логичным вариантом, особенно на те минуты, когда Джеймс Харден отдыхает.

Кстати, о Хардене: у него опция игрока на следующий сезон на сумму около 36 млн. Хмм... Думаю, в ближайшие 48 часов мы услышим новости по этому поводу. Самый вероятный сценарий? Двухлетний контракт с аналогичной годовой зарплатой в «Клипперс» – учитывая, что на рынке почти нет предложений.

Но, как всегда, пока ничего не подписано – ничего не определено. И все же я уверен, что «Клипперс » будут действовать агрессивно. А Тай Джером для них – очень разумный выбор», – рассказал Зак Лоу.