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Джон Холлинджер: «Данные заставляют скептически оценивать выбора Яна Ханьсэня»

Аналитик The Athletic скептически отнесся к выбору «Портленда».

Под 16-м пиком «Блейзерс» забрали центрового Яна Ханьсэня, которого называют «китайским Йокичем».

«С одной стороны, мне хочется похвалить «Портленд»... 

Они опустились всего на пять позиций в драфте и получили за это незащищенный пик первого раунда! Плюс два выбора второго раунда. Боже мой, «Блейзерс» выжали из этого обмена максимум – и все равно забрали «своего парня» Яна Ханьсэня, опустившись с 11-го на 16-е место. Они, вероятно, правы: опуститься ниже было нельзя, ведь «Нетс» наверняка взяли бы китайца под одним из своих пяти пиков. 

Но вот это «свой парень» меня смущает. Боюсь, призрак Папаяниса (провальный выбор «Кингз»-2016) продолжает бродить по лиге. 

Главная проблема НБА – оценка заокеанских проспектов. 

Несмотря на очевидные параллели, клубы хронически недооценивают разницу между уровнем зарубежных лиг и НБА. Тот факт, что Ян не был лучшим игроком в Китае, должен был стать красным флагом при его выборе в первом раунде. Это лига, где такие игроки, как Кенни Лофтон-мл., Гарри Джайлз, Тако Фалл и Ти Джей Лиф разносят соперников каждый день. Ян же был... в порядке. Хорош, да. Но не доминировал. 

Для сравнения: это не 18-летний Алперен Шенгюн, крушивший турецкую лигу, или тинейджеры Дарио Шарич/Юсуф Нуркич, издевавшиеся над соперниками в Адриатической лиге. Даже в его команде более ценными игроками были «отбросы НБА» Куинндэри Уизерспун и Джордан Микки, а Ян был лишь третьей опцией. Хотя он и показал классные передачи на драфт-комбайне (22 очка и 8 передач за 31 минуту впечатлили), в Китае у него был отрицательный показатель по соотношению передач и потерь. К тому же ему уже 20, то есть на год больше, чем студентам с этого драфта. 

Может, я ошибаюсь, и Ян всех удивит, заставив меня отказаться от моих слов. Но исторически данные из иностранных лиг предсказывают успех в НБА точнее, чем статистика NCAA. И они не сулят ничего хорошего «Портленду», – написал Холлинджер.   

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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