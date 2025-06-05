Шэй Гилджес-Александер о канадских соперниках в финале: «Играл против Эндрю Нембхарда, когда мне было 9 лет»
Шэй Гилджес-Александер продолжает встречаться с канадцами в плей-офф.
Лидер «Оклахомы» играет рядом с партнером по сборной Лу Дортом. В процессе плей-офф Гилджес-Александер выбил канадцев с олимпийского турнира – Джамала Мюррэя и Никила Александера-Уокера. В финале защитник встретится с выступавшим в той же сборной Эндрю Нембхардом и уроженцем Монреаля – Беннедиктом Матурином.
«Это будет очень весело. Я играл против Эндрю, когда мне было 9 лет. Потрясающее событие, наш общий успех. Трудно даже принять, что мы все оказались тут. Спасибо работе, характеру и людям вокруг нас», – заключил звездный разыгрывающий.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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