«В какой-то момент я превращусь в Лавара Болла, но пока не время». Дрэймонд Грин хочет, чтобы его сын сменил футбол на баскетбол

Но пока мальчик не собирается идти по стопам отца.

«Моя десятилетняя дочь занимается танцами, фортепиано, она более творческая.

Мой восьмилетний сын играет в футбол. Он хочет играть только в футбол. Но на днях я видел, как он играл в баскетбол – на вечеринке его друга они решили сыграть. Он просто уничтожал тех детей. Я не мог поверить своим глазам. По дороге домой я попытался поговорить с ним: «Слушай, DJ, если ты захочешь серьезно заняться баскетболом, я могу помочь тебе стать отличным игроком. Я знаю все секреты». А он отвечает: «Ну, да… но я буду играть в футбол». Так что я пока отложил этот разговор, но не сдаюсь.

В какой-то момент я превращусь в Лавара Болла , но пока не время. Лавар – потрясающий отец», – смеясь, сказал Грин .

Лавар Болл рано задался целью сделать из своих детей игроков НБА , и двум из трех братьев (Лонзо и Ламело ) удалось этого добиться.