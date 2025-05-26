Дрю Холидэй, Лонзо Болл и Крис Пол – среди возможных трансферных целей «Далласа»
«Мэверикс» ищут разыгрывающего.
Команде требуется замена травмированному Кайри Ирвингу, который в лучшем случае вернется в январе 2026 года.
Инсайдер Марк Стейн очертил круг возможных кандидатур.
«Источники в лиге сообщают, что «Даллас» намерен оценить варианты заполучить Дрю Холидэя из «Бостона», что выглядит сложным с учетом его оставшихся 104 миллионов на три года по текущему контракту.
Команда сохраняет интерес и к более разумной цели – Лонзо Боллу из «Чикаго» (2 года, зарплата 10 миллионов, опция клуба на 2-й).
Другим вариантом является 40-летний Крис Пол, который только что отыграл 82 матча в сезоне за «Сперс» и будет свободным агентом», – сообщил портал The Stein Line.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
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