Дрю Холидэй, Лонзо Болл и Крис Пол – среди возможных трансферных целей «Далласа»

«Мэверикс» ищут разыгрывающего.

Команде требуется замена травмированному Кайри Ирвингу , который в лучшем случае вернется в январе 2026 года.

Инсайдер Марк Стейн очертил круг возможных кандидатур.

«Источники в лиге сообщают, что «Даллас » намерен оценить варианты заполучить Дрю Холидэя из «Бостона », что выглядит сложным с учетом его оставшихся 104 миллионов на три года по текущему контракту.

Команда сохраняет интерес и к более разумной цели – Лонзо Боллу из «Чикаго » (2 года, зарплата 10 миллионов, опция клуба на 2-й).

Другим вариантом является 40-летний Крис Пол, который только что отыграл 82 матча в сезоне за «Сперс» и будет свободным агентом», – сообщил портал The Stein Line.