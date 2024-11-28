Джонатан Мотли вернулся в расположение «Хапоэля Тель-Авив»
Бигмен «Хапоэля Тель-Авив» Джонатан Мотли вернулся в Израиль.
Израильский клуб объявил, что после успешных переговоров с Мотли и его агентом стороны договорились о возвращении тяжелого форварда на оставшуюся часть сезона-2024/25 и на весь сезон-2025/26.
«Мы рады сообщить, что Джонатан Мотли вернулся в клуб. Мы тепло приветствуем его и уверены в его полной приверженности «Хапоэлю Тель-Авив». Джонатан полон решимости продолжить с того места, где он остановился, и отдать всего себя команде. Мы с нетерпением ждем его вклада в наше совместное движение вперед», – сказал владелец «Хапоэля» Офер Яннай.
Ранее Мотли решил покинуть клуб из-за военной ситуации в Израиле. Яннай заявил, что причиной могло стать предложение от «Црвены Звезды».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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