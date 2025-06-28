  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Даллас» считается фаворитом на подписание Д’Анджело Расселла, «Сакраменто» – Денниса Шредера
2

«Даллас» считается фаворитом на подписание Д’Анджело Расселла, «Сакраменто» – Денниса Шредера

«Мэверикс» и «Кингс» имеют больше всех шансов получить соответствующих игроков.

«По данным источников в лиге, многие команды считают, что у «Сакраменто» больше всего шансов переманить Денниса Шредера из «Детройта», а «Даллас» все чаще называют фаворитом в борьбе за Д’Анджело Расселла», – написал инсайдер Марк Стейн.

Оба баскетболиста станут неограниченно свободными агентами.

В прошедшем сезоне Расселл (29 лет, 191 см) принял участие в 29 матчах «Нетс», набирая в среднем 12,9 очка (36,7% с игры, 29,7% из-за дуги), 2,8 подбора и 5,6 передачи.

Шредер (31 год, 185 см) отыграл 28 матчей за «Пистонс» со средней статистикой в 10,8 очка (37,8% с игры, 30,2% трехочковых), 2,6 подбора и 5,3 передачи.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4930 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoДаллас
logoСакраменто
logoНБА
logoДеннис Шредер
Марк Стейн
logoД’Анджело Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан: «Взаимоотношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость»
6вчера, 19:10
Нико Харрисон: «Приход Купера Флэгга был не более чем мечтой»
10вчера, 17:45
Джейсон Кидд о матче против «Лейкерс» в Летней лиге: «Хочу поставить Купера Флэгга разыгрывающим»
12вчера, 17:29
Главные новости
Деррик Фэйворс: «Юта не для всех, но если ты дашь ей шанс, ты найдешь золото»
8 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/4 финала. Германия играет с США, Испания взяла верх над Китаем и другие матчи
18 минут назадLive
Чемпионат мира 3х3. Женщины. 1/4 финала. США проиграли Монголии, Испания уступила Канаде и другие результаты
121 минуту назад
Демаркус Казинс: «В «Голден Стэйт» мы выходили на разминку за 6 минут до начала игры»
8сегодня, 10:31
Вице-президент «Шарлотт»: «Между Купером Флэггом и Коном Книппелом нам достался лучший снайпер»
13сегодня, 10:02
Кендрик Перкинс – Биллу Симмонсу: «Кто, черт возьми, дал тебе право считать себя хранителем баскетбола?»
6сегодня, 08:58
«Денвер» хочет нанять Джареда Дадли
2сегодня, 08:05
«Бостон» изучал возможности обмена Анферни Саймонса с целью переподписания Эла Хорфорда и Люка Корнета
18сегодня, 07:49
Крис Пол «твердо намерен» играть ближе к своему дому в Лос-Анджелесе
14сегодня, 07:26
Ожидается, что Девин Букер подпишет 2-летнее продление контракта на 150 миллионов долларов
17сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Виртус» хочет заполучить Габриэле Прочиду
2 минуты назад
Метта Сэндифорд-Артест: «Я мог бы оказаться в «Никс», но слишком напился накануне просмотра»
2сегодня, 12:16
«Виртус» подписал Деррика Олстона из «Манресы»
сегодня, 11:45
Томас Масюлис возглавил «Жальгирис»
сегодня, 11:26
Давис Бертанс продолжит выступать за «Дубай» в следующем сезоне
сегодня, 11:03
«Галатасарай» подписал Эррика Макколлума
1сегодня, 10:47
«Миннесота», скорее всего, не сможет переподписать Никила Александер-Уокера
8сегодня, 06:44
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва проиграла Чехии, Германия победила Турцию
вчера, 16:28
«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора
вчера, 16:09Фото
Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
вчера, 15:29