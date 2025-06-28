«Даллас» считается фаворитом на подписание Д’Анджело Расселла, «Сакраменто» – Денниса Шредера
«Мэверикс» и «Кингс» имеют больше всех шансов получить соответствующих игроков.
«По данным источников в лиге, многие команды считают, что у «Сакраменто» больше всего шансов переманить Денниса Шредера из «Детройта», а «Даллас» все чаще называют фаворитом в борьбе за Д’Анджело Расселла», – написал инсайдер Марк Стейн.
Оба баскетболиста станут неограниченно свободными агентами.
В прошедшем сезоне Расселл (29 лет, 191 см) принял участие в 29 матчах «Нетс», набирая в среднем 12,9 очка (36,7% с игры, 29,7% из-за дуги), 2,8 подбора и 5,6 передачи.
Шредер (31 год, 185 см) отыграл 28 матчей за «Пистонс» со средней статистикой в 10,8 очка (37,8% с игры, 30,2% трехочковых), 2,6 подбора и 5,3 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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