«Даллас» считается фаворитом на подписание Д’Анджело Расселла, «Сакраменто» – Денниса Шредера

«Мэверикс» и «Кингс» имеют больше всех шансов получить соответствующих игроков.

«По данным источников в лиге, многие команды считают, что у «Сакраменто » больше всего шансов переманить Денниса Шредера из «Детройта», а «Даллас » все чаще называют фаворитом в борьбе за Д’Анджело Расселла», – написал инсайдер Марк Стейн.

Оба баскетболиста станут неограниченно свободными агентами.

В прошедшем сезоне Расселл (29 лет, 191 см) принял участие в 29 матчах «Нетс», набирая в среднем 12,9 очка (36,7% с игры, 29,7% из-за дуги), 2,8 подбора и 5,6 передачи.

Шредер (31 год, 185 см) отыграл 28 матчей за «Пистонс» со средней статистикой в 10,8 очка (37,8% с игры, 30,2% трехочковых), 2,6 подбора и 5,3 передачи.