«Виртус» близок к переходу Луки Вильдосы и согласен заплатить выкуп за игрока
Лука Вильдоса, скорее всего, окажется в «Виртусе».
29-летний аргентинский разыгрывающий провел неудачный сезон в «Олимпиакосе», набирая 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем в 33 матчах Евролиги.
Услугами баскетболиста всерьез интересуется итальянский «Виртус». На данный момент клуб уверен в своей способности заполучить игрока с учетом ответного интереса. Команда готова заплатить выкуп.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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