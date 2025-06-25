«Виртус» близок к переходу Луки Вильдосы и согласен заплатить выкуп за игрока

Лука Вильдоса, скорее всего, окажется в «Виртусе».

29-летний аргентинский разыгрывающий провел неудачный сезон в «Олимпиакосе », набирая 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем в 33 матчах Евролиги .

Услугами баскетболиста всерьез интересуется итальянский «Виртус ». На данный момент клуб уверен в своей способности заполучить игрока с учетом ответного интереса. Команда готова заплатить выкуп.