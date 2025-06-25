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«Виртус» подписал контракт с Лукой Вильдосой

Лука Вильдоса стал игроком «Виртуса».

Итальянский клуб объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим. По информации СМИ, стороны заключили соглашение на три года.

Ранее сегодня Вильдоса (29 лет, 191 см) официально покинул «Олимпиакос». В прошедшем сезоне Евролиги защитник набирал 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем за матч.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виртуса» в соцсети X
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