«Виртус» подписал контракт с Лукой Вильдосой

Лука Вильдоса стал игроком «Виртуса».

Итальянский клуб объявил о подписании контракта с аргентинским разыгрывающим. По информации СМИ, стороны заключили соглашение на три года.

Ранее сегодня Вильдоса (29 лет, 191 см) официально покинул «Олимпиакос ». В прошедшем сезоне Евролиги защитник набирал 4,8 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи за 17,7 минуты в среднем за матч.