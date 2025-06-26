Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
Журналист Ringer раскритиковал работу «Нетс» на драфте.
«Как обычно, хороший игрок драфта падает в «Хит». Якучионис очень хорош. А Шона Маркса нужно арестовать», – написал Симмонс.
«Бруклин» под 8-м номером выбрали российского разыгрывающего Егора Демина, а под 19-м французского разыгрывающего Нолана Траоре.
Под 20-м номером «Майами» взял литовского защитника Каспараса Якучиониса.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?740 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Билла Симмонса
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