Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»

Журналист Ringer раскритиковал работу «Нетс» на драфте.

«Как обычно, хороший игрок драфта падает в «Хит». Якучионис очень хорош. А Шона Маркса нужно арестовать», – написал Симмонс.

«Бруклин» под 8-м номером выбрали российского разыгрывающего Егора Демина, а под 19-м французского разыгрывающего Нолана Траоре.

Под 20-м номером «Майами» взял литовского защитника Каспараса Якучиониса.