Билл Симмонс: «Рад за Дюрэнта в «Хьюстоне». В «Майами» катастрофа. Они не знают, чего хотят»
Билл Симмонс прокомментировал итоговый трансфер Кевина Дюрэнта.
Форвард оказался в «Рокетс».
«Очень разумный ход для «Хьюстона». Отличная ситуация для Дюрэнта. Очень рад, что у него будет возможность для последнего похода в подходящей команде.
В «Майами» катастрофа. Не знаю, насколько они вообще хотели заполучить его. Не думаю, что организация вообще понимает, чего она хочет. Полная неразбериха. Хотят ли они пробиться в плей-офф или пойти в другом направлении», – заключил главный редактор The Ringer.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru
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