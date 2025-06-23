Билл Симмонс: «Рад за Дюрэнта в «Хьюстоне». В «Майами» катастрофа. Они не знают, чего хотят»

Билл Симмонс прокомментировал итоговый трансфер Кевина Дюрэнта.

Форвард оказался в «Рокетс».

«Очень разумный ход для «Хьюстона ». Отличная ситуация для Дюрэнта . Очень рад, что у него будет возможность для последнего похода в подходящей команде.

В «Майами » катастрофа. Не знаю, насколько они вообще хотели заполучить его. Не думаю, что организация вообще понимает, чего она хочет. Полная неразбериха. Хотят ли они пробиться в плей-офф или пойти в другом направлении», – заключил главный редактор The Ringer.