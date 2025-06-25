Джош Кронке: «Мы готовы выйти за второй налоговый порог, но не хотим оказаться в ситуации, когда придется обменять Николу Йокичу»

Джош Кронке описал свой подход к работе с платежной ведомостью.

«Мы не боимся зайти за второй налоговый порог. Но правила лиги заставляют с большой осторожностью относиться к подобному решению с учетом истории травм в нашей команде.

Если кто-то важный получит травму, мы можем очень быстро оказаться в положении, которое мне не хочется даже теоретически обдумывать, когда нам придется поменять Николу Йокича », – рассудил управляющий команды.