Джош Кронке: «Мы готовы выйти за второй налоговый порог, но не хотим оказаться в ситуации, когда придется обменять Николу Йокичу»
Джош Кронке описал свой подход к работе с платежной ведомостью.
«Мы не боимся зайти за второй налоговый порог. Но правила лиги заставляют с большой осторожностью относиться к подобному решению с учетом истории травм в нашей команде.
Если кто-то важный получит травму, мы можем очень быстро оказаться в положении, которое мне не хочется даже теоретически обдумывать, когда нам придется поменять Николу Йокича», – рассудил управляющий команды.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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