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Джош Кронке: «Мы готовы выйти за второй налоговый порог, но не хотим оказаться в ситуации, когда придется обменять Николу Йокичу»

Джош Кронке описал свой подход к работе с платежной ведомостью.

«Мы не боимся зайти за второй налоговый порог. Но правила лиги заставляют с большой осторожностью относиться к подобному решению с учетом истории травм в нашей команде.

Если кто-то важный получит травму, мы можем очень быстро оказаться в положении, которое мне не хочется даже теоретически обдумывать, когда нам придется поменять Николу Йокича», – рассудил управляющий команды.

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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Джош Кронке
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