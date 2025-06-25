Вице-президент «Денвера» Джон Уоллес: «Нельзя терять время. Нам нужно решить вопросы с дальними бросками и защитой»
«Наггетс» обозначили задачи на межсезонье и следующий год.
Новый вице-президент по баскетбольному персоналу клуба Джон Уоллес поделился своим видением.
«Нам нужно четко осознавать все детали происходящего, действовать точечно.
Нельзя терять время. Джокер – это талант поколения, который делает всех вокруг себя лучше. Нам нужно решить вопрос с бросками и некоторыми проблемами в защите.
У нас есть молодежь, которая может сделать шаг вперед в этом направлении, но мы оценим и возможности на рынках и постараемся найти разумные варианты», – заключил Уоллес.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
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