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Алекс Родригес: «Обозначим рамки, дадим бюджет и позволим Тиму Коннелли показать класс»

Новые владельцы «Тимбервулвз» не собираются вмешиваться в работу фронт-офиса.

После полной передачи прав на клуб Алекс Родригес обозначил подход к управлению организацией.

«Хочу сразу прояснить нашу позицию. Мы с Марком не принимаем баскетбольные решения.

Мы четко определились, что лучшие управляющие в спорте в первую очередь занимаются наймом правильного персонала.

Мы обозначим рамки, дадим бюджет и позволим Тиму Коннелли (президент) показать класс. И постараемся ему не мешать. Это очень важно», – заключил Родригес.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Алекс Родригес
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logoМиннесота
Марк Лори
Тим Коннелли
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