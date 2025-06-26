Алекс Родригес: «Обозначим рамки, дадим бюджет и позволим Тиму Коннелли показать класс»
Новые владельцы «Тимбервулвз» не собираются вмешиваться в работу фронт-офиса.
После полной передачи прав на клуб Алекс Родригес обозначил подход к управлению организацией.
«Хочу сразу прояснить нашу позицию. Мы с Марком не принимаем баскетбольные решения.
Мы четко определились, что лучшие управляющие в спорте в первую очередь занимаются наймом правильного персонала.
Мы обозначим рамки, дадим бюджет и позволим Тиму Коннелли (президент) показать класс. И постараемся ему не мешать. Это очень важно», – заключил Родригес.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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