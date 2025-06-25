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Кайри Ирвинг подпишет новый контракт с «Далласом» на 3 года и 119 миллионов долларов

«Мэверикс» продлят сотрудничество с Кайри Ирвингом.

По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, звездный защитник откажется от опции на последний сезон и 43 миллиона долларов в текущем контракте и подпишет новый.

Соглашение рассчитано на три сезона и 119 миллионов. На последний год распостраняется опция игрока.

Ирвинг (33 года, 188 см) восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. Защитник помог команде выйти в финал НБА в сезоне-2023/24 и набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем в нынешнем розыгрыше чемпионата в 50 матчах.

Травма, скорее всего, повлияла на итоговую сумму по новому контракту, до нее считалось, что Ирвинг сможет претендовать на 50-60 миллионов в год.

Соглашение должно позволить «Далласу» получить исключение налогоплательщика среднего уровня (5,7 миллиона).

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
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