Кайри Ирвинг подпишет новый контракт с «Далласом» на 3 года и 119 миллионов долларов
По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, звездный защитник откажется от опции на последний сезон и 43 миллиона долларов в текущем контракте и подпишет новый.
Соглашение рассчитано на три сезона и 119 миллионов. На последний год распостраняется опция игрока.
Ирвинг (33 года, 188 см) восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. Защитник помог команде выйти в финал НБА в сезоне-2023/24 и набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем в нынешнем розыгрыше чемпионата в 50 матчах.
Травма, скорее всего, повлияла на итоговую сумму по новому контракту, до нее считалось, что Ирвинг сможет претендовать на 50-60 миллионов в год.
Соглашение должно позволить «Далласу» получить исключение налогоплательщика среднего уровня (5,7 миллиона).