Дэрил Мори: «У «Филадельфии» будет одна из лучших задних линий в лиге»

Дэрил Мори высказался о выборе Ви Джей Эджкомба под 3-м номером драфта.

«Я думаю, у нас будет одна из лучших задних линий в лиге с Квентином Граймсом, Тайризом Макси, Джаредом Маккейном, а теперь и Ви Джей Эджкомбом.

Я уверен в этом, судя по тому, в каком направлении движется НБА. Вы видели, как некоторые команды играют динамично, в быстром темпе, с несколькими защитниками, которые ставят защиту под угрозу», – сказал президент «Филадельфии».