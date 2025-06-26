Дэрил Мори: «У «Филадельфии» будет одна из лучших задних линий в лиге»
Дэрил Мори высказался о выборе Ви Джей Эджкомба под 3-м номером драфта.
«Я думаю, у нас будет одна из лучших задних линий в лиге с Квентином Граймсом, Тайризом Макси, Джаредом Маккейном, а теперь и Ви Джей Эджкомбом.
Я уверен в этом, судя по тому, в каком направлении движется НБА. Вы видели, как некоторые команды играют динамично, в быстром темпе, с несколькими защитниками, которые ставят защиту под угрозу», – сказал президент «Филадельфии».
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Forbes
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