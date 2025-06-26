Джоэл Эмбиид должен восстановиться к тренировочному лагерю «Филадельфии» в сентябре
Джоэл Эмбиид успешно проходит реабилитацию.
Центровой перенес артроскопическую операцию на левом колене в апреле, лидер «Сиксерс» отыграл всего 19 матчей в сезоне-2024/25.
«Он очень серьезно занимается реабилитацией, очень упорно работает. Делает все, чтобы вернуться на площадку.
На неделе у него была встреча с хирургом. Все идет по плану и в рамках ожиданий. Нет поводов ожидать чего-то другого в дальнейшем.
Мы планируем быть готовыми к тренировочному лагерю», – заключил президент Дэрил Мори.
«Филадельфия» намерена заранее начать осеннюю подготовку к чемпионату-2025/26 с учетом предсезонных матчей в Абу-Даби против «Никс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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