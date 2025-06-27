Эйс Бэйли не полетел в Юту с Уолтером Клэйтоном, «Джаз» ожидают его к понедельнику
Отношение Эйса Бэйли продолжает вызывать вопросы.
Защитник был выбран «Джаз» 5-м на драфте НБА. Сообщалось, что представители игрока оповещали минимум 1 клуб из Топ-5, что игрок не прибудет в расположение команды в случае его выбора.
Бэйли не отправился в Юту вместе с другим новичком команды Уолтером Клэйтоном. Команда нейтрально относится к этому решению и ожидает его к понедельнику, когда начнется тренировочный лагерь Летней лиги.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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