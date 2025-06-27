Эйс Бэйли не полетел в Юту с Уолтером Клэйтоном, «Джаз» ожидают его к понедельнику

Отношение Эйса Бэйли продолжает вызывать вопросы.

Защитник был выбран «Джаз» 5-м на драфте НБА . Сообщалось, что представители игрока оповещали минимум 1 клуб из Топ-5, что игрок не прибудет в расположение команды в случае его выбора.

Бэйли не отправился в Юту вместе с другим новичком команды Уолтером Клэйтоном. Команда нейтрально относится к этому решению и ожидает его к понедельнику, когда начнется тренировочный лагерь Летней лиги.