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  • Женская НБА. 20 очков Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», 34 очка Ионеску позволили «Нью-Йорку» уверенно победить «Атланту» и другие результаты
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Женская НБА. 20 очков Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», 34 очка Ионеску позволили «Нью-Йорку» уверенно победить «Атланту» и другие результаты

Сегодня состоялись шесть матчей регулярного чемпионата женской НБА.

Кейтлин Кларк набрала 20 очков и 6 передач в победной игре «Индианы» с «Коннектикутом». 34 очка Сабрины Ионеску помогли «Нью-Йорку» взять верх над «Атлантой». В активе Пейдж Бекерс 20 очков в победном матче с «Голден Стэйт». Гэбби Уильямс обновила рекорд «Сиэтла» по перехватам (8).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Коннектикут – 88:71 (24:23, 23:16, 21:13, 20:19)

ИНДИАНА: Кларк (20 + 6 передач), Митчелл (17), Ховард (16 + 12 подборов).

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (20), Нельсон-Одода (14 + 8 подборов), Браун (13).

18 июня. 2.00

Нью-Йорк – Атланта – 86:81 (24:20, 16:23, 20:25, 26:13)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (34 + 7 подборов + 5 передач), Стюарт (23 + 6 подборов), Джонс (10 + 10 подборов).

АТЛАНТА: Паопао (16), Грэй (14 + 5 подборов + 5 передач), Ховард (13 + 7 подборов + 9 передач).

18 июня. 2.00

ЧикагоВашингтон – 72:79 (26:11, 18:21, 12:24, 16:23)

ЧИКАГО: Кардосо (18 + 10 подборов), Риз (17 + 10 подборов + 5 передач), Эткинс (10 + 7 передач).

ВАШИНГТОН: Сайкс (32 + 5 передач), Ситрон (13 + 9 подборов).

18 июня. 3.00

Даллас – Голден Стэйт – 80:71 (23:16, 16:20, 19:21, 22:14)

ДАЛЛАС: Бекерс (20), Огунбовале (19 + 5 подборов + 6 передач), Чарльз (10 + 5 подборов).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Биллингс (18 + 8 подборов), Торнтон (17 + 5 подборов), Амихере (14 + 6 подборов).

18 июня. 3.00

Миннесота – Лас-Вегас – 76:62 (15:18, 15:21, 26:13, 20:10)

МИННЕСОТА: Уильямс (20 + 5 передач), Хидеман (12 + 6 подборов), Миллер (12), Смит (10 + 13 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Лойд (12 + 8 подборов), Митчелл (10 + 5 подборов).

18 июня. 3.00

Лос-Анджелес – Сиэтл – 67:98 (19:26, 18:21, 14:28, 16:23)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Джексон (17), Стивенс (16 + 10 подборов), Баркер (12 + 7 подборов).

СИЭТЛ: Огвумике (26 + 5 подборов), Уилер (15), Диггинс (15 + 7 передач), Кларк (14), Уильямс (11 + 7 передач + 8 перехватов).

18 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Верите, что «Индиана» вернется?1155 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛос-Анджелес жен
Лас-Вегас жен
Миннесота жен
Индиана жен
Нью-Йорк жен
Чикаго жен
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Голден Стэйт жен
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