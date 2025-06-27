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Пэт Райли: «Тайлер Хирро – наш центральный игрок, будем строиться вокруг него, надеюсь, он останется тут до конца карьеры»

Пэт Райли обозначил ценность защитника Тайлера Хирро.

«Он один из самых взрывных игроков в нападении в лиге. Мы счастливы, что он с нами. Провел сезон на звездном уровне.

Он является центральной фигурой нашей команды в нападении. Нам надо окружить его другими игроками с частично похожими навыками, потому что его очень жестко встречают и выделяют в защитных построениях. Его опекают вдвоем и прессингуют по всей площадке.

Надеюсь, что он останется здесь до конца карьеры и будет частью команды, которую мы построим», – заключил президент «Хит».

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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
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