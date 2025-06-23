Стивен Эй Смит: «Пэт Райли, сколько еще игроков не окажутся в итоге в «Майами»?»

Стивен Эй Смит шокирован действиями «Хит».

Клуб проиграл в борьбе за Кевина Дюрэнта, проявив недостаточную активность и гибкость в своем предложении за форварда.

«Вы серьезно хотите мне сказать, что «Майами» не увидел возможности для команды из Кевина Дюрэнта, Тайлера Хирро и Бэма Адебайо в конференции, в которой у «Никс» нет глубины, «Кливленд» обнажил свои слабые стороны, Джейсон Тейтум выбыл из состава «Бостона»?

Уважаю Пэта Райли, но в какой-то момент надо спросить, сколько еще игроков не окажутся в итоге в «Майами»?» – возмутился ведущий ESPN.