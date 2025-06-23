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Стивен Эй Смит: «Пэт Райли, сколько еще игроков не окажутся в итоге в «Майами»?»

Стивен Эй Смит шокирован действиями «Хит».

Клуб проиграл в борьбе за Кевина Дюрэнта, проявив недостаточную активность и гибкость в своем предложении за форварда.

«Вы серьезно хотите мне сказать, что «Майами» не увидел возможности для команды из Кевина Дюрэнта, Тайлера Хирро и Бэма Адебайо в конференции, в которой у «Никс» нет глубины, «Кливленд» обнажил свои слабые стороны, Джейсон Тейтум выбыл из состава «Бостона»?

Уважаю Пэта Райли, но в какой-то момент надо спросить, сколько еще игроков не окажутся в итоге в «Майами»?» – возмутился ведущий ESPN.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
logoНью-Йорк
logoМайами
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoБэм Адебайо
logoПэт Райли
logoТайлер Хирро
logoБостон
logoСтивен Эй Смит
logoДжейсон Тейтум
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