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Тайлер Хирро: «Не верю в посадку на Луну и вообще во все, что происходило до 1950 года»

Защитник «Майами» сделал сомнительное заявление.

«Я не верю в историю, серьезно говорю. Не верю в посадку на Луну и вообще во все, что происходило до… 1950 года.

Серьезно, откуда мы знаем? Когда Колумб приплыл в Америку? Говорят, в 1492-м. Но как это проверить?», – задал вопрос Хирро во время трансляции стримера Адина Росса на платформе Kick.

До выхода на драфт НБА в 2019 году, баскетболист провел год, играя за команду университета Кентукки.

В прошедшем регулярном сезоне Хирро набирал в среднем рекордные для себя 23,9 очка (47,2% с игры, 37,5% из-за дуги). Также он делал 5,2 подбора и 5,5 передачи. 

В 2025 году защитник впервые попал на Матч всех звезд.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
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